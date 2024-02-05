Hüseyin Eroğlu’dan Galatasaray açıklaması!

Bandırmaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Galatasaray'a konuk olacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Trendyol 1. Lig'de 33 puanla 7. sırada yer alan Balıkesir ekibi, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Zorlu mücadele öncesinde Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın 3 kulvarda hedeflerine yürüyen değerli bir rakip olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam, "İyi bir kadroları var, değerli oyuncuları var ve başarılı bir teknik direktöre sahipler. Hedefleri hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarılı olabilmek. Ama tabii ki Türkiye Kupası'nda da bizim rakibimiz. Bu tip takımlar motivasyonlarına Süper Lig ve Avrupa kupalarına yoğunlaşarak veriyorlar ama bazen Türkiye Kupası'ndaki konsantrasyonları eksik olabiliyor. Biz de bunu lehimize çevirmek istiyoruz. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Bizim de çıkışa ihtiyacımız var. İyi yoldayız. Alacağımız güzel sonuç bizi ilerleyen sürece daha moralli bakmamızı sağlayacak. Sezon bitince Süper Lig'de olma hedefindeyiz. Kolay bir maç olmayacak. Bizim için maçta futbolun doğrularını yapmak, sahada oyun disiplinine bağlı doğru oynamaya çalışan ve seyir zevki yüksek bir maç izletmek istiyoruz. Tabii ki maç ne olur bilemem, Kasımpaşa maçı için de aynısını söylemiştim. Sonuçta maça çıktıktan sonra turu da geçmek istiyoruz ama zor olduğunu biliyoruz. Bu süreç bizim için kolay olmayacak. O atmosferde, rakibin gücünde oynamak kolay değil. Süper Lig'de gerçekten iki takım ligi domine ediyorlar. Biz de kendi futbolumuzu oynayıp iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Kadromuzda şu an hasta olan ve sakatlığı nükseden bazı oyuncularımız var. Cebio Soukou'nun hastalığı, Metehan'ın ayağında biraz problem var. Remi Mulumba yeni döndü fiziksel eksikliği var. Elimizdeki kadro ile maçta en iyi şekilde Bandırmaspor'a layık oynayıp iyi bir skorla dönmeyi planlıyoruz" diye konuştu.