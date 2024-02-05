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Giriş Tarihi: 5.2.2024 15:09 Son Güncelleme: 5.2.2024 15:23

Son dakika haberi: Beşiktaş Emrecan Bulut'u Ümraniyespor'a kiraladı

Son dakika haberi: Beşiktaş Emrecan Bulut’u Ümraniyespor’a kiraladı

Son dakika haberi: Beşiktaş, Emrecan Bulut'u sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiraladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Emrecan Bulut'u sezon sonuna kadar Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

Emrecan, sezon başında TFF 2. Lig'de mücadele eden Somaspor'dan 211 bin Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

21 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

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Son dakika haberi: Beşiktaş Emrecan Bulut'u Ümraniyespor'a kiraladı
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