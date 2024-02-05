Tuzlaspor sahasında güldü

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz
Hakemler: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Seyfettin Ünal
Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Awuku, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Mahamadou Ba (Dk. 46 Mamba), Hikmet Çiftçi, Aminu Umar (Dk. 89 Çağrı Giritlioğlu), Samet Asatekin, Bangoura, Ahmethan Köse (Dk. 61 Mehmet Zahit Çınar), Togui (Dk. 90+2 Sadık Baş)
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Graovac, Dokanovic (Dk. 71 Diallo), Bedirhan Altunbaş, Alberk Koç, Sinan Osmanoğlu, Gakpa (Dk. 46 Topalli), Oğuz Gürbulak, Kerim Frei (Dk. 70 Bekir Karadeniz), Ofkir, Lima (Dk. 70 Mary)
Goller: Dk. 9 Aminu Umar, Dk. 72 Togui (Tuzlaspor), Dk. 12 Dokanovic, Dk. 88 Bekir Karadeniz (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 26 Hikmet Çiftçi, Dk. 52 Bangoura, Dk. 53 Awuku, Dk. 90+2 Togui (Tuzlaspor), Dk. 28 Oğuz Gürbulak, Dk. 88 Bekir Karadeniz, Dk. 90+2 Alberk Koç (Manisa FK)