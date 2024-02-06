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Giriş Tarihi: 6.2.2024

Aboubakar iyi ki sorun çıkarmış!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Aboubakar iyi ki sorun çıkarmış!

Geride kalan haftanın röntgenini çeken SABAH Spor yazarları, gündemde öne çıkan konulara çarpıcı yorumlar yaptılar

Türkiye, Beşiktaşlı Semih'i konuşuyor. Genç yıldızın kariyer yolculuğu için bir fikriniz var mı? Feyyaz Uçar, "Tutmamız zor" dedi.

ALİ GÜLTİKEN: Semih, kısa süredir forma şansı bulmasına rağmen herkese kalitesini gösterdi. Oyun zekâsı çok yüksek, vuruş kalitesi mükemmel, oyun alg-ı sı büyük takım seviyesinde. Bunların daha ötesinde kendine büyük bir öz güven duygusu var. Bir diğer altın özelliği de sahip olduğu bu becerileri ortaya koyabilecek cesareti... Artık büyük takım oyuncusu olarak Türkiye'nin gündemine yerleşti. Bundan sonra da üstüne koyarak devam edecektir.

GÜRCAN BİLGİÇ: Semih'in iki özelliği var; kuvvetli ve topu sağına aldığında müthiş bir şutu var. Çıkışını sürdürmesi, fizik kalitesini yüksek tutmasına bağlı. Kendisine iyi bakmalı, doğru antrenman yapmalı ve vazgeçmemeye devam etmeli. Bunlardan biri olmadığında "durdurulabilir" hale gelir. Nihat Kahveci'yi andırıyor stil olarak. Önü açık.




İSKENDER GÜNEN: Zorunluluklar bazen doğruyu bulmayı beraberinde getirir. Mesela Trabzonspor'da kaleci Onur Kıvrak'la yaşanılan sorunun ardından eldivenleri devralan Uğurcan, Mehmet Ekici ile yaşanılan sorunun ardından Yusuf Yazıcı... Eğer Beşiktaş sezon başından beri istediği puanları alsa ya da Aboubakar'la sorun yaşamasa, böylesi yetenekli bir genci kazanma şansı olabilir miydi? Trabzonspor maçında attığı birinci golde vuruş tekniği, ikinci golde ise patlama gücü ve son vuruşu gerçekten takdire şayan. Yetenekli gencin bundan sonra eksiklerini görüp çok çalışması gerekmekte.

BÜLENT TİMURLENK: Genç forvetlerin, tecrübeli savunmalardan eksik fizikleri nedeniyle yedikleri futbol dayağına Semih'in itiraz edecek bir bedeni ve yere sağlam basan iki ayağı var. Semih yıkılmıyor ve şut kalitesi yerli forvetlerin ortalamasının çok üzerinde. Trabzonspor maçında cepheden ilk golü direk dibine kapatması da bunun en güzel örneği. Feyyaz Uçar haklı ama bu, 'Semih sezon sonunda gider' demek değil. İki büyük sahne var. Önce EURO 2024, sonra gelecek sezon Avrupa'da olmak zorunda olan Beşiktaş'ın Semih'i vitrine çıkartacağı maçlar. Uzun kontratı var, 2025 yazında fiyatının nereye yükseleceğini göreceğiz.

CENGİZ PARASININ KARŞILIĞINI VERİYOR

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder büyük bir patlama yaptı. Hatta yıldız oyuncu için "15 milyon Euro az, ucuza alınmış" yorumları da yapıldı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?

ALİ GÜLTİKEN: Cengiz Ünder'in değerinde alındığını düşünüyorum. Ne kadar etkili bir futbolcu olduğunu, oynamaya başladığı andan itibaren gördük. Fenerbahçe'nin bu sezon tereddütte yer bırakmayacak futbolculara ihtiyacı vardı. Cengiz'in şöyle bir farkı var; en yüksek ödenen bonservis bedeli olarak şampiyonluk mücadelesinde ciddi katkı yapması bekleniyordu. Bunu da başarıyor.




GÜRCAN BİLGİÇ: Cengiz iyi değil, büyük oyuncu. Cengiz duraklama devrini bitirdi. Yaşadığı şehirde oynamaya başlaması ile aidiyetini ve sorumluluk duygusunu yükseğe çıkardı. Yeteneğini de buna ekleyince müthiş bir 'silah' haline geldi. Bonservis rakamları görecedir. Ama formda olduğunda dünyanın her takımında oynayabilecek oyuncu için 15 milyon Euro düşük bir rakam.

İSKENDER GÜNEN: Cengiz, Altınordu'dan yetişen, ardından Başakşehir'de oynadığı oyunla yurt dışına transfer olan yetenekli Türk oyunculardan birisi. Sezon başında şanssız bir şekilde sakatlandı. Ardından ise görev aldığı maçlarda eleştirildi. Ama bugün ortaya koyduğu performans, ne kadar yetenekli ve değerli bir oyuncu olduğunu gösteriyor.

BÜLENT TİMURLENK: Cengiz güçsüz başladı, sakatlandı ve kendini bulması uzun sürdü. Bir oyuncu için "15 milyon Euro" etmez ile 7 gol attıktan sonra "15 milyondan fazla eder" demek manalı değil. Marsilya'nın yaz döneminde en büyük satışıydı, 15 milyon istemişler, Fenerbahçe de vermiş. Satanın ne istediği kadar alıcının da ne vereceği önemli. Boey'in piyasa değeri transfer pazarlıkları başlarken 22 milyondu, 30 milyon artı bonusa gitti. Dzeko'nun gol atamadığı maçlarda Cengiz tabelayı değiştiren adam. Kendisinden de istenen bu ki İrfan Can kulübede başlıyor.

İCARDİ GAZA BASMALI YOKSA YERİNİ KAYBEDER

G.Saray, Vinicius ve Aurier'i aldı. Aurier, Boey'in boşluğunu doldurur mu? Vinicius, formu düşen İcardi'nin yerini alabilir mi?

GÜRCAN BİLGİÇ: Aurier, Boey'e göre orta kalitesi daha yüksek ama tempo olarak daha düşük bir oyuncu. Takıma farklı şekilde katkıları olacak. Vinicius da yüksek toplarda etkili, kuvvetli bir forvet. Bu ikilinin öne çıkan yetenekleri ile birbirlerini tamamlaması beklenir. Kapalı defanslara karşı oynadığınızda İcardi de Aurier'den faydalanır. İcardi, Zaha'dan sonra, bir rakip daha bulacak rekabet içinde. Birinci santrfor olarak kalmak istiyorsa, bu hali ile işi zor.




İSKENDER GÜNEN: Bizde yıllardır yabancı transferlerinde büyük yanlışlar yapıyorlar. Çünkü transfer edilirken oyuncunun bulunduğu durum değil kariyeri öne çıkmakta. Örnek Ndombele... Halbuki alacağınız yabancı oyuncunun geçen sezon gösterdiği performans öne alınmalı. Şu an kadroya katılan iki oyuncunun da son durumları göz önüne getirildiğinde, ne yapacakları meçhul. Bir de devre arası yapılan transferlerin yanlışlığı ortadayken...

BÜLENT TİMURLENK: Rekor fiyatla sattığınız adamın sizin için ne kadar değerli olduğunu bilen bir Bayern Münih vardı pazarlık masasında. Galatasaray'ın Boey varken de gerçek bir yedek sağ beki yoktu. 4 aylık kısa lig maratonu ve Avrupa için bonservisi olmayan, tecrübeli bir sağ beki, Aurier'i seçmek kötü strateji değil. Bakambu'ya teklif gelmese Carlos Vinicius gündeme gelmezdi. Farklı tipte santrforlar. Sıkışan oyunda İcardi'nin yanında yüksek toplara hakimiyetiyle rakip savunmayı dağıtabilecek özelliğe sahip. İcardi yokken iç sahada evet ama deplasmanda İcardi yoksa Zaha ile oynar Okan Buruk... Trabzon'da olduğu gibi.

SANKİ KAOS TATBİKATI!

Trabzonspor, TFF ve MHK hakkında çok ağır sözler sarf etti. Türkiye'nin 'Penaltı' dediği bir pozisyon için hakemler hata mı yaptı, kasıt mı var yoksa eğitim seviyeleri yerlerde mi?

ALİ GÜLTİKEN: Hakem konusunun, bu maçta karşılaşmanın önüne geçen bir şey olmadığı kanaatindeyim. Ligimizde her maç sonrası bu tür tartışmalar, doğal hale geldi.




GÜRCAN BİLGİÇ: Neden olduğunu çözemedik ama açıklanamaz kararlar serisiyle karşı karşıyayız. Trabzonspor haklı, İcardi'nin pozisyonunda Galatasaray haklı, Trabzonspor maçında Szymanski'ye verilmeyen penaltıda da Fenerbahçe haklı. Bunları gördüğünüzde artık 'hata' diyemiyorsunuz. Sanki birileri "Ortalığı nasıl karıştırırız" tatbikatı yapıyor. Adalet duygusunu yitirdik. Yazıklar olsun...

İSKENDER GÜNEN: Aynı filmleri yıllardır izlemekten yorulmadık. Geçmişte VAR sistemi yoktu. Anlık kararlar verildiği için hakemlerin büyük hatalarla yönettiği maçları gördük. Ama şu an VAR denen bir sistemde nasıl yanlış kararlar öne çıkar? İnanın bunu anlamak mümkün değil. Kişiye, güce ve takıma göre herhangi bir maçta yaşanılan pozisyonlar farklı değerlendiriliyor. Bu da sezon başından bu yana ya da yıllardan beri bir güvensizlik ortamını beraberinde getirmekte. Son Beşiktaş maçında yapılan hareketi, VAR hakemleri nasıl düşündü? Bu pozisyon hakkında düşüncelerini gerçekten merak ediyorum.

BÜLENT TİMURLENK: Futbolseverlerin taca çıkan topları, ceza sahası içinde faul olan müdahaleleri net gördükleri pozisyonlarda hakemlerin ve VAR odasının bu anlara gözlerini kapıyor olması tek bir şeyle açıklanabilir: Hakemlerin kendilerine güveni yok, psikolojik baskı altındalar ve hızlı düşünmekte zorlanıyorlar. Bazı pozisyonlar size eğitim eksiği sorusunu sordurtabilir ama bazıları asla. Bu oyunun hiçbir ferdi için "kasıtlı" davranıyor demem, diyemem. Hata yapıyorlar ve maalesef yapmaya devam edecekler.

TORPİL BİTER

: SABAH Spor'un geçtiğimiz günlerde 26. haftadan itibaren 10 yabancı eski hakem gözlemcisinin hakemlere not vereceğini yazdı. Bu proje işe yarar mı?

ALİ GÜLTİKEN: Bunu yapmaya başladığımız andan itibaren kendi hakemlerimizi 'değersiz ve iş bilmez' olarak nitelendiriyoruz demektir. Yurt dışından gelen hakemlerin bizim ligimizin karakterini ne kadar bildiği konusu da ayrı bir soru işareti.

GÜRCAN BİLGİÇ: Eğer bu gözlemcilerin verdikleri notlar ve kanaatleri dikkate alınacaksa, kesinlikle işe yarayacaktır. Yeteneksiz hakemlerin üst üste maç alması, algoritmadaki gözlemci notlarından kaynaklanıyordu. Yani; torpili olan veya 'kullanışlı' görünen, maçları katletmeye devam etti. İçimizde bu işi halledemedik. Bunun adına da sistem dediler. "Sistem izin vermiyor" yorumu buradan ortaya çıktı. Objektif gözlemcilerin notları, bu sistemi kırmak için yeni bir imkân.

BÜLENT TİMURLENK: Yıllar önce futbol ailesinden kimsenin direkt telefonla ulaşamayacağı, geçmişe dayanan dostlukları, biriktirdiği anıları olmayan yabancı bir MHK başkanının mantıklı bir tercih olacağını söylemiştim. Kendi gözlemcilerinizin tarafsızlığına inanmıyorsanız kalkıp 10 yabancı gözlemciye video linki atarsınız işte. Demek ki TFF, hakem performanslarına yerli gözlemcilerin doğru ve adaletli not verdiğine inanmıyor. Keşke gözlemciler, işlerinin gereğini yapsa da yarın öbür gün "Link açılmadı, e-posta gelmedi" diyecek yabancı gözlemcilerimiz olmasa...
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Aboubakar iyi ki sorun çıkarmış!
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