Aboubakar iyi ki sorun çıkarmış!

CENGİZ PARASININ KARŞILIĞINI VERİYOR

İCARDİ GAZA BASMALI YOKSA YERİNİ KAYBEDER

SANKİ KAOS TATBİKATI!

TORPİL BİTER

Semih, kısa süredir forma şansıbulmasına rağmen herkese kalitesini gösterdi. Oyunzekâsı çok yüksek, vuruş kalitesi mükemmel, oyun alg-ısı büyük takım seviyesinde.Birdiğer altın özelliği de sahip olduğu bu becerileri ortayakoyabilecek cesareti... Artık büyük takım oyuncusu olarakTürkiye'nin gündemine yerleşti.Semih'in ikiözelliği var; kuvvetli ve topusağına aldığında müthiş bir şutu var.Kendisineiyi bakmalı, doğru antrenman yapmalı ve vazgeçmemeyedevam etmeli. Bunlardan biri olmadığında "durdurulabilir"hale gelir. Nihat Kahveci'yi andırıyor stil olarak.Zorunluluklar bazen doğruyubulmayı beraberinde getirir. Mesela Trabzonspor'da kaleciOnur Kıvrak'la yaşanılan sorunun ardından eldivenleridevralan Uğurcan, Mehmet Ekici ile yaşanılansorunun ardından Yusuf Yazıcı... EğerBeşiktaş sezon başından beriistediği puanları alsa ya daAboubakar'la sorun yaşamasa,böylesi yetenekli bir gencikazanma şansı olabilir miydi?Yetenekli gencin bundan sonra eksiklerinigörüp çok çalışması gerekmekte.Genç forvetlerin, tecrübelisavunmalardan eksik fizikleri nedeniyle yedikleri futboldayağına Semih'in itiraz edecek bir bedeni ve yere sağlambasan iki ayağı var.Trabzonspor maçında cepheden ilk golü direkdibine kapatması da bunun en güzel örneği.Feyyaz Uçar haklı ama bu, 'Semih sezonsonunda gider' demek değil. İki büyüksahne var. Önce EURO 2024, sonra geleceksezon Avrupa'da olmak zorunda olanBeşiktaş'ın Semih'i vitrine çıkartacağı maçlar.Cengiz Ünder'in değerindealındığını düşünüyorum. Ne kadar etkilibir futbolcu olduğunu, oynamaya başladığıandan itibaren gördük. Fenerbahçe'nin busezon tereddütte yer bırakmayacak futbolcularaihtiyacı vardı.en yüksek ödenen bonservis bedeli olarakşampiyonluk mücadelesinde ciddi katkıyapması bekleniyordu.Cengiz iyi değil,büyük oyuncu.Yaşadığı şehirde oynamaya başlamasıile aidiyetini ve sorumluluk duygusunu yükseğeçıkardı. Yeteneğini de buna ekleyince müthişbir 'silah' haline geldi. Bonservis rakamlarıgörecedir. Ama formda olduğunda dünyanınher takımında oynayabilecek oyuncu için 15milyon Euro düşük bir rakam.Cengiz,Altınordu'dan yetişen, ardından Başakşehir'deoynadığı oyunla yurt dışına transfer olanyetenekli Türk oyunculardan birisi.Ardından ise görev aldığımaçlarda eleştirildi.Cengizgüçsüz başladı, sakatlandı ve kendinibulması uzun sürdü. Bir oyuncu için"15 milyon Euro" etmez ile 7 gol attıktansonra "15 milyondan fazla eder"demek manalı değil. Marsilya'nınyaz döneminde en büyük satışıydı,15 milyon istemişler, Fenerbahçede vermiş.Boey'inpiyasa değeri transfer pazarlıklarıbaşlarken 22 milyondu,30 milyon artı bonusagitti. Dzeko'nun golatamadığı maçlarda Cengiztabelayı değiştiren adam.Kendisinden de istenen bu kiİrfan Can kulübede başlıyor.Aurier,Boey'e göre orta kalitesi dahayüksek ama tempo olarak dahadüşük bir oyuncu. Takımafarklı şekilde katkıları olacak.Buikilinin öne çıkan yetenekleri ilebirbirlerini tamamlaması beklenir.Kapalı defanslara karşı oynadığınızdaİcardi de Aurier'denfaydalanır. İcardi, Zaha'dansonra, bir rakip daha bulacakrekabet içinde.Bizdeyıllardır yabancı transferlerindebüyük yanlışlar yapıyorlar. Çünkütransfer edilirken oyuncununbulunduğu durum değil kariyeriöne çıkmakta.Halbuki alacağınız yabancı oyuncunungeçen sezon gösterdiği performansöne alınmalı. Şu an kadroya katılaniki oyuncunun da son durumlarıgöz önüne getirildiğinde, ne yapacaklarımeçhul. Bir de devre arası yapılantransferlerin yanlışlığı ortadayken...Rekorfiyatla sattığınız adamın sizin için nekadar değerli olduğunu bilen birBayern Münih vardı pazarlık masasında.4 aylık kısa lig maratonu ve Avrupaiçin bonservisi olmayan, tecrübeli birsağ beki, Aurier'i seçmek kötü stratejideğil. Bakambu'ya teklif gelmeseCarlos Vinicius gündeme gelmezdi.Farklı tipte santrforlar. Sıkışan oyundaİcardi'nin yanında yüksek toplarahakimiyetiyle rakip savunmayı dağıtabileceközelliğe sahip.Hakem konusunun, bu maçta karşılaşmanın önüne geçen bir şey olmadığı kanaatindeyim. Ligimizde her maç sonrası bu tür tartışmalar, doğal hale geldi.Neden olduğunu çözemedik ama açıklanamaz kararlar serisiyle karşı karşıyayız. Trabzonspor haklı, İcardi'nin pozisyonunda Galatasaray haklı, Trabzonspor maçında Szymanski'ye verilmeyen penaltıda da Fenerbahçe haklı. Bunları gördüğünüzde artık 'hata' diyemiyorsunuz. Sanki birileri "Ortalığı nasıl karıştırırız" tatbikatı yapıyor. Adalet duygusunu yitirdik. Yazıklar olsun...Aynı filmleri yıllardır izlemekten yorulmadık. Geçmişte VAR sistemi yoktu. Anlık kararlar verildiği için hakemlerin büyük hatalarla yönettiği maçları gördük. Ama şu an VAR denen bir sistemde nasıl yanlış kararlar öne çıkar? İnanın bunu anlamak mümkün değil. Kişiye, güce ve takıma göre herhangi bir maçta yaşanılan pozisyonlar farklı değerlendiriliyor. Bu da sezon başından bu yana ya da yıllardan beri bir güvensizlik ortamını beraberinde getirmekte. Son Beşiktaş maçında yapılan hareketi, VAR hakemleri nasıl düşündü? Bu pozisyon hakkında düşüncelerini gerçekten merak ediyorum.Futbolseverlerin taca çıkan topları, ceza sahası içinde faul olan müdahaleleri net gördükleri pozisyonlarda hakemlerin ve VAR odasının bu anlara gözlerini kapıyor olması tek bir şeyle açıklanabilir: Hakemlerin kendilerine güveni yok, psikolojik baskı altındalar ve hızlı düşünmekte zorlanıyorlar. Bazı pozisyonlar size eğitim eksiği sorusunu sordurtabilir ama bazıları asla. Bu oyunun hiçbir ferdi için "kasıtlı" davranıyor demem, diyemem. Hata yapıyorlar ve maalesef yapmaya devam edecekler.SABAH Spor'un geçtiğimiz günlerde 26. haftadan itibaren 10 yabancı eski hakem gözlemcisinin hakemlere not vereceğini yazdı. Bu proje işe yarar mı?Bunu yapmaya başladığımız andan itibaren kendi hakemlerimizi 'değersiz ve iş bilmez' olarak nitelendiriyoruz demektir.Eğer bu gözlemcilerin verdikleri notlar ve kanaatleri dikkate alınacaksa, kesinlikle işe yarayacaktır. Yeteneksiz hakemlerin üst üste maç alması, algoritmadaki gözlemci notlarından kaynaklanıyordu. Yani; torpili olan veya 'kullanışlı' görünen, maçları katletmeye devam etti. İçimizde bu işi halledemedik. Bunun adına da sistem dediler.yorumu buradan ortaya çıktı. Objektif gözlemcilerin notları, bu sistemi kırmak için yeni bir imkân.Yıllar önce futbol ailesinden kimsenin direkt telefonla ulaşamayacağı, geçmişe dayanan dostlukları, biriktirdiği anıları olmayan yabancı bir MHK başkanının mantıklı bir tercih olacağını söylemiştim.Demek ki TFF, hakem performanslarına yerli gözlemcilerin doğru ve adaletli not verdiğine inanmıyor. Keşke gözlemciler, işlerinin gereğini yapsa da yarın öbür gün