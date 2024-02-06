Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göçmez’den VAR tepkisi

Aynı zamanda Beşiktaş Kulübünde asbaşkanlık görevini yürüten Göçmez, RAMS Park'ta Galatasaray ile yaptıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada aleyhlerine VAR'dan yapılan uyarı sonrası iki penaltı verilen Göçmez, şöyle konuştu:

"Galatasaray ile oynuyoruz ve bir mücadele veriyoruz. Galatasaray'ın bizi yenmesi kadar doğal bir sonuç yok. Futbolu geliştirmek ve büyütmek, alttan insanların gelmesini istiyoruz ama çözemediğimiz bir güç var. Hakem doğru kararı veriyor ve VAR'dan biri çağırıyor. Bunu bire kere daha yaşadık. Çok net ligin dizayn edilmesi gibi konuları bugün gözlerimle gördüm. Birileri bir şeyler yapıyor, birileri birilerinin önüne geçiyor. Bu Türk futboluna zarardır. Bugün buraya 2 bin 500 Bandırmalı geldi. Bu, Türk futbolu için savaşan insanları yıpratıp çemberin dışına itiyor. Bu çemberin de içinde olmak da istemem. Kirli bir oyun var. Verecekleri ceza umurumda değil. VAR'daki hakemler koskoca bir hayali yerle bir etti. Galatasaray'ın da bizi yenmesi tartışılabilecek bir şey değil ama neden devreye girersiniz? Sebebiniz ve amacınız ne? Siz neyin uzantısısınız çok merak ediyorum. Bugün bu futbolun içinde olduğum için utanıyorum. Biz utanıyoruz ama başkaları utanmıyor."

Geçmişte yaşadıklarına değinen Göçmez, "Benzer bir şeyi VAR'daki Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler ile play-off finalinde yaşadım. Şimdi de Özgür Yankaya aynı şeyleri yaptı. Emeğimizi alıp çöp ettiler. Hakkım VAR'daki yapıya helal değildir. Galatasaray'ın da önü açık olsun. Kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.