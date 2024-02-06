Barcelona’dan flaş Jurgen Klopp açıklaması!

Liverpool'a geldikten sonra kulübün 30 yıllık Premier Lig şampiyonluk hasretini bitiren Alman çalıştırıcı Jurgen Klopp, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Adı son dönemde Barcelona ile Klopp için flaş açıklamalar geldi.

"ENERJİM TÜKENİYOR"

Benzer şeyleri tekrar tekrar yapamayacağını ifade ederek Liverpool'dan ayrılacağını açıklayan Klopp, "Birçok insan için şoke edici bir karar olduğunu anlayabiliyorum. Açıklamaya çalışacağım. Bu kulüp ve şehirle ilgili her şeyi çok seviyorum. Taraftarlarımızı, takımı, oyuncularımı... Bunlara rağmen bu kararı alıyor olmak, karara ikna olduğumu gösteriyor. Nasıl söyleyeyim... Enerjim tükeniyor. Şu anda bir sorunum yok, kesinlikle iyiyim ama işi tekrar tekrar yapamayacağımı biliyorum. Birlikte geçirdiğimiz yıllardan sonra sizlere olan saygım çok arttı, sevgim büyüdü. Size borçluyum." dedi.