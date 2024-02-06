Barcelona’dan flaş Jurgen Klopp açıklaması!

Liverpool'a geldikten sonra kulübün 30 yıllık Premier Lig şampiyonluk hasretini bitiren Alman çalıştırıcı Jurgen Klopp, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Adı son dönemde Barcelona ile Klopp için flaş açıklamalar geldi.
"ENERJİM TÜKENİYOR"
Benzer şeyleri tekrar tekrar yapamayacağını ifade ederek Liverpool'dan ayrılacağını açıklayan Klopp, "Birçok insan için şoke edici bir karar olduğunu anlayabiliyorum. Açıklamaya çalışacağım. Bu kulüp ve şehirle ilgili her şeyi çok seviyorum. Taraftarlarımızı, takımı, oyuncularımı... Bunlara rağmen bu kararı alıyor olmak, karara ikna olduğumu gösteriyor. Nasıl söyleyeyim... Enerjim tükeniyor. Şu anda bir sorunum yok, kesinlikle iyiyim ama işi tekrar tekrar yapamayacağımı biliyorum. Birlikte geçirdiğimiz yıllardan sonra sizlere olan saygım çok arttı, sevgim büyüdü. Size borçluyum." dedi.
"İNGİLTERE'DE BAŞKA TAKIM ÇALIŞTIRMAM"
İngiltere'de Liverpool'dan başka takımı çalıştırmayacağını söyleyen Alman çalıştırıcı, "İngiltere'de Liverpool dışında bir kulübü asla çalıştırmayacağım. Benim bu kulübe ve taraftarlara olan sevgim çok büyük. O yüzden bir an bile bunu düşünmedim. Teknik direktörlüğe tabii ki devam edeceğim. Çünkü öylece bir kenarda oturamam, biliyorum. Ama en az bir yıl dinleneceğim." şeklinde konuştu.
Klopp'un ayrılık kararı almasından sonra Barcelona'da Teknik Direktörü Xavi de kötü gidişat sebebiyle görevinden ayrılabileceğini ifade etti.
XAVİ'DEN AYRILIK MESAJI
Villarreal yenilgisi sonrası kararın açıklayan Xavi, "30 Haziran'da kulüpten ayrılacağım. Bu kararımı başkanla ve ekiple konuştuk. Barcelona'nın bir yön değişikliğine ihtiyacı var" sözleriyle kulübün yeniliğe ihtiyacı olduğunu ifade etti.
BARÇA'DAN KLOPP AÇIKLAMASI
Xavi'nin Barcelona'dan ayrılacağını açıklamasının ardından Jürgen Klopp'un Katalan devinin başına geçebileceği öne sürülürken Barça'dan açıklama geldi.
"KLOPP HARİKA BİRE HOCA AMA..."
La Vanguardia'ya konuşan Sportif Direktör Deco, "Kimse hakkında konuşmak istemiyorum, sözleşmesi olan bir teknik direktör hakkında konuşmak etik değil. Klopp harika bir teknik direktör ama bence bunu konuşmak için doğru zaman şu an değil. Barcelona'nın yeni teknik direktörü elbette bazı şeyleri değiştirmek isteyecek ama öncelikle projelerimizi ve fikirlerimizi konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.