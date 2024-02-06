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Giriş Tarihi: 6.2.2024 10:02 Son Güncelleme: 6.2.2024 10:31

Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak

Başakşehir, Türkiye Kupası’nda yarın Atakaş Hatayspor’u ağırlayacak

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Mücadele A Spor'dan yayımlanacak.

Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ve Serdar Gürler'in durumu maç gününde netlik kazanacak.

Kupaya 4. eleme turundan dahil olan turuncu-lacivertli ekip ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek adını 5. eleme turuna, Boluspor'u da 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

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Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak
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