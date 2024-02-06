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Giriş Tarihi: 6.2.2024 10:35 Son Güncelleme: 6.2.2024 10:37

Galatasaray'dan Hakim Ziyech açıklaması

İHA
Galatasaray’dan Hakim Ziyech açıklaması

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in sol ayak bileğinde zorlanma ve kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesinin elenmesi sonrası Türkiye'ye dönen Hakim Ziyech'in sağlık durumuyla ilgili Galatasaray'dan açıklama yapıldı. Sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Afrika Kupası'nda ülkesi Fas'ın Zambiya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen futbolcumuz Hakim Ziyech, ülkesinin turnuvadan elenmesinin ardından 3 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da takıma katılmış, 4 Şubat Pazar günü yapılan tetkiklerinde ayak bileği distorsiyonu (ileri derece burkulma ve dönme) sonucu sol ayak bileğinde iç yan bağ, dış yan bağ ve sindezmozunda gerilme ve zorlanma, ayak bileğini oluşturan kemiklerde ise kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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Galatasaray'dan Hakim Ziyech açıklaması
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