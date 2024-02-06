Okan Buruk’tan genç oyunculara yeşil ışık! sabah.com.tr sordu tecrübeli hoca cevapladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Bandırmaspor'u evinde 4-2 mağlup etti.
Okan Buruk, sabah.com.tr'nin sorduğu "Galatasaray bugün çok rotasyona gitti ama kazanmayı da bildi. Sacha Boey'den sonra o bölgede kimin oynayacağı merak edilirken Ali Turap Bülbül kısa sürede iyi bir performans gösterdi. Bu rotasyonu Süper Lig'de de görecek miyiz?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı:
"Ali Turap, Sivasspor maçında ilk 11 oynadı. Daha önce de söyledim kadro genişliğinden dolayı oyuncularımıza çok şans veremiyoruz ama bu tür maçlar bizim için ölçü oluyor."
"Yine Süper Lig içerisinde tabii ki oynadıkları bölgeye göre hep kadro içerisinde olacaklar. Kaç haftadır Ali Turap ve Ali Yeşilyurt hep kadrodaydı. Gökdeniz'i hiç oynatmamıştık ona da bu şansı verdik bugün. Bu oyunculardan tabii ki yararlanmak isteyeceğiz. Ümit ediyorum ki süreleri oyuncularımıza iyi bir şekilde paylaştıracağız."