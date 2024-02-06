Okan Buruk’tan genç oyunculara yeşil ışık! sabah.com.tr sordu tecrübeli hoca cevapladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Bandırmaspor'u evinde 4-2 mağlup etti.

Okan Buruk, sabah.com.tr'nin sorduğu "Galatasaray bugün çok rotasyona gitti ama kazanmayı da bildi. Sacha Boey'den sonra o bölgede kimin oynayacağı merak edilirken Ali Turap Bülbül kısa sürede iyi bir performans gösterdi. Bu rotasyonu Süper Lig'de de görecek miyiz?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

"Ali Turap, Sivasspor maçında ilk 11 oynadı. Daha önce de söyledim kadro genişliğinden dolayı oyuncularımıza çok şans veremiyoruz ama bu tür maçlar bizim için ölçü oluyor."