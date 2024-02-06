Trabzonspor’un yeni transfer Thomas Meunier şehire indi! İşte yıldız ismin ilk sözleri...

İŞTE İLK SÖZLERİ...

Havaalanında ilk açıklamlarını yapan Thomas Meunier, "Hocamız ile bir video konuşması yaptık. Kulübün ve hocamızın bana ifade proje çok hoşuma gitti. Projeyi duyduktan sonra çok düşünmeme gerek kalmadı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Thomas Meunier, "Daha önce Denswil ile oynadık. Süper Lig maçlarını takip etme şansım oldu. Takımımız her zaman zirve mücadele veren bir takım. 2 yıl önce şampiyon olmuş bir takım. İstanbul'un büyükleri ile olan mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.