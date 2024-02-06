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Giriş Tarihi: 6.2.2024 19:54 Son Güncelleme: 6.2.2024 20:09

Trabzonspor'un yeni transfer Thomas Meunier şehire indi! İşte yıldız ismin ilk sözleri...

Trabzonspor’un yeni transfer Thomas Meunier şehire indi! İşte yıldız ismin ilk sözleri...

Trabzonspor, prensipte anlaşmaya vardığı Alman devi Borussia Dortmund'un sağ bek oyuncusu Thomas Meunier'i Trabzon'a getirdi. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Belçikalı sağ bek Thomas Meunier transferini bitirdi.

Trabzonspor, prensipte anlaşmaya vardığı Meunier'i akşam saatlerinde Trabzon'a getirdi.

İŞTE İLK SÖZLERİ...

Havaalanında ilk açıklamlarını yapan Thomas Meunier, "Hocamız ile bir video konuşması yaptık. Kulübün ve hocamızın bana ifade proje çok hoşuma gitti. Projeyi duyduktan sonra çok düşünmeme gerek kalmadı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Thomas Meunier, "Daha önce Denswil ile oynadık. Süper Lig maçlarını takip etme şansım oldu. Takımımız her zaman zirve mücadele veren bir takım. 2 yıl önce şampiyon olmuş bir takım. İstanbul'un büyükleri ile olan mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

"DÜŞÜNMEME GEREK KALMADI"

Belçikalı sağ bek, "Borussia Dortmund ile son ayımda biraz sıkıntılar yaşadık. Abdullah Avcı bana duymayı istediğim şeyleri söyledi. Takıma liderlik edebilecek, tecrübelerini aktarabilecek birini arıyordu hocamız. Benim de çok düşünmeme gerek kalmadı." şeklinde konuştu.

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Trabzonspor'un yeni transfer Thomas Meunier şehire indi! İşte yıldız ismin ilk sözleri...
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