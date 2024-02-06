Volkan Demirel: Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay’ı sevin

"BENİ SEVMEYEBİLİRSİNİZ, HATAY'I SEVİN"

Sporseverlere seslenen Demirel, "Beni sevmeyebilirsiniz, yönetimi sevmeyebilirsiniz. Ama Hatay'ı, Hatayspor'u sevin. Biz imkansızlıklarla bu ligde mücadele ediyoruz. 'Hatayspor, neden buraya gelmiyor?' demeyin. Çünkü şartlar buna uygun değil. Biz normalde Akhisar'a gidecektik ama size yakın olmak istediğimiz için Mersin'e gittik. En azından buradaki ortamdan biraz uzaklaşmak için maçlarımıza gelin. Lütfen Hataylılara sahip çıkın. Yaşadıklarımızı yaşamayan bilemez. Hep beraber Hatayspor'u temsil edelim" dedi.

"HEYKELE GEREK YOK, ÖDÜL İSTEMİYORUM"

Bir basın mensubunun 'Heykeliniz dikilmeli' önerisine cevap veren Demirel, "Heykele gerek yok. Ben her insanın yapabileceği bir şeyi yaptım. Ödül istemiyorum. Tek amacım insanları 90 dakika bu ortamdan uzaklaştırabilmek. Transfer yapıp yapmayacağımız belirsiz. Araştırdıklarımız var. Önemli olan ise kulübü getirdiğimiz ekonomik seviye. Bu kulübün şu an herhangi bir oyuncuya, bankaya borcu yoktur" şeklinde konuştu. (DHA)