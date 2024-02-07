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Giriş Tarihi: 7.2.2024 10:48

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: James Rodriguez kronik sakat mı?

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: James Rodriguez kronik sakat mı?

Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan James Rodriguez'in hocasından önemli bir açıklama geldi. Kolombiyalı yıldızı hakkında konuşan Carpini, yaşadığı sakatlıkların duygularını da etkilediğini vurguladı.

Beşiktaş'ın James Rodriguez'i kadrosuna katıp katmayacağı merakla beklenirken, oyuncuyla ilgili flaş açıklama hocasından geldi. James'in şu anda formasını giydiği Brezilya'nın Sao Paulo kulübü teknik direktörü Thiago Carpini, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Carpini açıklamalarında, "James Rodriguez kronik bir hamstring sorunu yaşıyor. Antrenmana çıkıyor, biraz ağrı hissediyor ve 2-3 gün kaçırıyor. Geri döndüğünde en iyi formuna ulaşıyor ve tekrar ağrı hissediyor. Bu, onun duygularını da etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Sao Paulo ile 38 maça çıkan James Rodriguez, 6 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: James Rodriguez kronik sakat mı?
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