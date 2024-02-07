BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: James Rodriguez kronik sakat mı?

Beşiktaş'ın James Rodriguez'i kadrosuna katıp katmayacağı merakla beklenirken, oyuncuyla ilgili flaş açıklama hocasından geldi. James'in şu anda formasını giydiği Brezilya'nın Sao Paulo kulübü teknik direktörü Thiago Carpini, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Carpini açıklamalarında, "James Rodriguez kronik bir hamstring sorunu yaşıyor. Antrenmana çıkıyor, biraz ağrı hissediyor ve 2-3 gün kaçırıyor. Geri döndüğünde en iyi formuna ulaşıyor ve tekrar ağrı hissediyor. Bu, onun duygularını da etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Sao Paulo ile 38 maça çıkan James Rodriguez, 6 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.