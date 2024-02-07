Joe Worrall, Beşiktaş’ta iz bırakmak istiyor!

İngiliz futbolcu, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek için olabildiğince çok maç kazanmaları gerektiğini belirterek, "Bu, bizim için oldukça önemli bir hedef. Elbette Türkiye Kupası da var. Bence kupayı kazanmak gibi çok gerçekçi bir hedefimiz var. Takımın hedefi bu. Benim hedeflerimse iyi bir performans göstermek, iyi oynamak, Beşiktaş için sahada her şeyimi vermek olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Joe Worrall, taraftarların kendisinde neler göreceğine yönelik soruya, "Azim, güç, liderlik. Futbol takımına getireceğim temel şeylerin bunlar olduğunu düşünüyorum. Sıkı çalışırım ve sahada tam bir savaşçı olurum. Kulüp için gerçekten iyi oynamak istiyorum. Kendim için de elbette. Umarım güzel zamanlardan geçebiliriz ve bir şeyleri kutlayabiliriz." cevabını verdi.