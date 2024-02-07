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Giriş Tarihi: 7.2.2024 15:39 Son Güncelleme: 7.2.2024 15:49

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta programı açıklandı

İHA
Trendyol Süper Lig’de 26. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu. 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

16 Şubat Cuma
20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

17 Şubat Cumartesi
13.30 Antalyaspor - İstanbulspor
16.00 Hatayspor - Sivasspor
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

18 Şubat Pazar
13.30 Alanyaspor - Adana Demirspor
16.00 Gaziantep FK - Samsunspor
16.00 Pendikspor - Trabzonspor
19.00 MKE Ankagücü - Galatasaray

19 Şubat Pazartesi
20.00 RAMS Başakşehir - Kayserispor
20.00 Beşiktaş - Konyaspor

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Trendyol Süper Lig'de 26. hafta programı açıklandı
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