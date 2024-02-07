Türkiye, 6 Şubat 2023 sabahına 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin şokuyla uyandı. Günlerce süren arama kurtarma çalışmaları sonunda yitirdiğimiz can sayısı 53 bin 537 olarak açıklanırken, bu rakamın içinde çok sayıda sporcu da vardı.
Tüm ülke yaraları sarmak için kenetlenirken, spor kulüpleri omuz omuza verip, en çok yardımı yapmak için yarışır hale geldi.
Asrın felaketinin üzerinden koskoca bir yıl geçti. Yaralar sarılmaya çalışılsa da acıların o günkü kadar sıcak olduğu bir gerçek.
Dün tüm federasyonlar, spor kulüpleri, sporcular yaptıkları paylaşımlarla "Unutmadık, unutmayacağız" mesajı verdiler.
VOLKAN DEMİREL YİNE ACININ KALBİNDEYDİ
Depremin acısını en derinden yaşayan, kayıpları nedeniyle geçen sezon mücadeleye ara vermek zorunda kalan Hatayspor'un, "Hayaller enkaz altında kalsa da bu şehrin ışıklarını bir daha yakacağız"
pankartlı paylaşımı umutları yeniden yeşertti. Teknik direktör Volkan Demirel ile yöneticiler gece yarısı Hatay'da yapılan sessiz yürüyüşte, halkla beraberdi. Asrın felaketi nedeniyle yeşil sahadan bir süre uzak kalan Gaziantep FK'nın Başkan Memik Yılmaz imzalı, "Kayıplarımızı unutmadan, birbirimize kenetlenerek daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyorum"
açıklaması ise spor dünyasında son dönemde hortlayan kısır tartışmaların yersizliğine ışık tutar gibiydi.
TFF, TANER SAVUT'UN İSMİNİ YAŞATACAK
TFF, ilk kez 2017 yılında yapılan Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı'na katılıp ilk belgeyi alan ancak depremde hayatını kaybeden Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut'un ismini bundan sonra her yıl gerçekleştirilmesi planlanan bu sertifika programına verdiğini açıkladı.
Voleybolun
Unutulmazları Derneği
ise depremde hayatını kaybeden
56 voleybolcunun yaşam
hikâyeleri, anıları ve
fotoğraflarını, 'Voleybolun Unutulmaz Evlatları"
isimli
kitapta bir araya getireceğini
duyurdu. Bu iki açıklama
erken kayıpların, isimleriyle
yaşaması adına güzeldi.