Türkiye, 6 Şubat 2023 sabahına 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin şokuyla uyandı. Günlerce süren arama kurtarma çalışmaları sonundaTüm ülke yaraları sarmak için kenetlenirken, spor kulüpleri omuz omuza verip, en çok yardımı yapmak için yarışır hale geldi.Asrın felaketinin üzerinden koskoca bir yıl geçti.Dün tüm federasyonlar, spor kulüpleri, sporcular yaptıkları paylaşımlarla "Unutmadık, unutmayacağız" mesajı verdiler.Depremin acısını en derinden yaşayan, kayıpları nedeniyle geçen sezon mücadeleye ara vermek zorunda kalan Hatayspor'un,pankartlı paylaşımı umutları yeniden yeşertti. Teknik direktör Volkan Demirel ile yöneticiler gece yarısı Hatay'da yapılan sessiz yürüyüşte, halkla beraberdi. Asrın felaketi nedeniyle yeşil sahadan bir süre uzak kalan Gaziantep FK'nın Başkan Memik Yılmaz imzalı,açıklaması ise spor dünyasında son dönemde hortlayan kısır tartışmaların yersizliğine ışık tutar gibiydi.TFF, ilk kezVoleybolunUnutulmazları Derneğiise depremde hayatını kaybeden56 voleybolcunun yaşamhikâyeleri, anıları vefotoğraflarını,isimlikitapta bir araya getireceğiniduyurdu. Bu iki açıklamaerken kayıpların, isimleriyleyaşaması adına güzeldi.