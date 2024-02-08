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Giriş Tarihi: 8.2.2024 19:37 Son Güncelleme: 8.2.2024 19:45

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Antalyaspor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası’ndaki rakibi Antalyaspor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sergen Yalçın önderliğindeki Bitexen Antalyaspor'un konuğu olacak. Haberimizden canlı olarak izleyebileceğiniz maçta ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika Antalyaspor-Beşiktaş maçı haberinin tüm detayları...

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Safuri, Saric, Larsson, Bytyqi, Buksa.

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Ghezzal, Rebic, Semih.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Omar Colley, Vincent Aboubakar ve Salih Uçan, Antalya'da görev yapamayacak. Siyah-beyazlı ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da kadroda yer alamayacak.

Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı. Bu sezonki kupa serüvenine 3. turdan başlayan Antalyaspor ise ilk maçında 52 Orduspor FK'yi 3-0'la geçti. Bir üst turda Kepezspor'u 6-1 yenen Antalyaspor, 5. turda da Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

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Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Antalyaspor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu
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