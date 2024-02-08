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Giriş Tarihi: 9.2.2024 01:30

Infantino: "TFF, harika işler yaptı"

Infantino: TFF, harika işler yaptı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, TFF heyetiyle yaptığı görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

TFF ile yaptığı görüşme hakkında konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Dostum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve heyetiyle Paris'te bir araya gelmek harikaydı. TFF, milli takımlarının gelişmesi için altyapıyı geliştirmek üzere harika işler yaptı ve şimdi futbol yelpazesinin diğer ucuna, yani taban seviyesine ve okullara odaklandığını görmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

FIFA'nın yatırımlarına değinen Infantino, "Benim ve FIFA'nın hedefi, her kız ve erkek çocuğa futbol oynama fırsatı sağlamak, sadece yarının yıldızlarını bulmamızı sağlamak değil, aynı zamanda güzel oyunun eşsiz gücünü fiziksel ve zihinsel refahı artırmaktır. Gelecekte onlara hizmet edecek futbol ve yaşam becerilerini aktarmak için kullanmaktır." sözlerini sarf etti.

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Infantino: "TFF, harika işler yaptı"
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