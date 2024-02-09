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Giriş Tarihi: 9.2.2024 09:10

Altay, 2006 doğumlu Galip Semih Mendeş ile profesyonel sözleşme imzaladı

İHA
Altay, 2006 doğumlu Galip Semih Mendeş ile profesyonel sözleşme imzaladı

Altay, altyapısından yetişen 2006 doğumlu file bekçisi Galip Semih Mendeş ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig'de eski oyuncularının alacakları nedeniyle 2 sezondur transfer yasağı bulunan ve birçok oyuncusu ile yollarını ayıran Altay, bu süreçte altyapıdan oyuncu çıkartmaya devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak bir süredir A takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Galip Semih Mendeş ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde konuşan 17 yaşındaki kaleci Galip Semih Mendeş, akademide oynayan her genç oyuncunun A takıma yükselmenin hayalini kurduğunu belirterek, "Bugün bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Umarım uzun yıllar formamızı başarıyla giyer, Büyük Altay'ı temsil ederim. Bana değer veren kulübümüze, başkanımıza, yönetim kurulumuza, teknik ve idari kadromuza, tüm hocalarımıza, altyapı hocalarıma, futbolcu abilerime, altyapımızda bulunan tüm futbolcu kardeşlerime, kulüp personellerimize üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Altay, 2006 doğumlu Galip Semih Mendeş ile profesyonel sözleşme imzaladı
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