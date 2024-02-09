GALATASARAY HABERLERİ: Halil Dervişoğlu’na 3 takım talip

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Vinicius'un gelişiyle birlikte forma şansı azalan futbolcuyla Çaykur Rizespor, Fatih Karamgümrük ve Kayserispor ilgileniyor. Üç takım da Galatasaray ve golcü oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor.

Bu arada Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Halil Dervişoğlu beğendiğimiz bir futbolcu. Şu dakika itibariyle gelişme yok, olabilir" dedi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, 4 gol atarken 1 de asist yaptı. 24 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nun, Galatasaray'la olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. (Fotomaç)

