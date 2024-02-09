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Giriş Tarihi: 9.2.2024 11:14

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens'e çılgın teklif! Ayrılacak mı?

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens’e çılgın teklif! Ayrılacak mı?

Suudi Arabistan'dan Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'e 1,5 yıllık sözleşme ve 10 milyon Euro'luk teklif geldi. Yıldız 10 numaranın ise bu teklife ne yanıt vereceği merak ediliyor.

Transferin bitimine kısa süre kala Galatasaray'da beklenmedik bir ayrılık olabilir. Takımın 10 numarası ve liderlerden Mertens'e bir Suudi ekibinden çok yüksek teklif geldiği iddia edildi.

"BIRAKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
Suudi ekibinin Belçikalı yıldız için 1,5 yıllık sözleşme ve 10 milyon Euro teklif ettiği aktarıldı. Yıldız 10 numaranın ise bu teklife ne yanıt vereceği merak ediliyor. Mertens daha önce yaptığı açıklamada, "Garip gelecek ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum. Kariyerim Galatasaray'da noktalayacağım" demişti. (Takvim)

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GALATASARAY HABERLERİ: Mertens'e çılgın teklif! Ayrılacak mı?
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