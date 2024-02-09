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Giriş Tarihi: 9.2.2024 13:51

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Gael Kakuta iddiası

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Gael Kakuta iddiası

Transferin son gününde orta sahaya bir takviye yapma ihtimali bulunan Galatasaray için Amiens'ın yıldızı Gael Kakuta'nın ismi gündeme geldi.

Daha önce Beşiktaş'a önerilen Gael Kakuta'yı, Cim Bom'un da bir süredir takip ettiği ortaya çıktı. Galatasaray yönetiminin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens forması giyen Kongolu on numara için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Transferin son gününde eğer anlaşma zemini oluşursa 32 yaşındaki futbolcunun, Sarı-Kırmızılı formayı giyebileceği iddia edildi. 10 dışında, sol kanat ve sağ kanatta da görev yapabilen tecrübeli oyuncunun Aslan'a gelmeyi çok istediği bildirildi. Kakuta, kariyerinde daha önce Chelsea, Lazio ve Sevilla gibi köklü takımların formalarını giydi. (Fanatik)

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Gael Kakuta iddiası
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