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Giriş Tarihi: 9.2.2024 10:04

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun 170 günde döndü

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun 170 günde döndü

Fenerbahçe, 25 Ağustos'ta bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'e gönderdiği Serdar Dursun'u yeniden kadrosuna kattı. 170 gün sonra Kanarya'ya geri dönen 32 yaşındaki Serdar, bu sezon 25 maçta 6 gol attı.

Fenerbahçe, bugün sona erecek ara transfer öncesi son imzayı Serdar Dursun'a attırdı. Sarı-lacivertli yönetim, 25 Ağustos 2023'te bedelsiz olarak takımdan ayrılan ve Karagümrük'e giden eski golcüsü ile sezon sonuna kadar anlaştı. İki kulüp arasında kısa süre önce de Emre Mor transferi gerçekleşmişti. Genç oyuncu, Fenerbahçe'den ayrılıp eski kulübü Karagümrük'e gitmişti.

32 yaşındaki Serdar bu sezon İstanbul ekibiyle 25 resmi maçta 990 dakika süre aldı. 3'ü lig, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere 6 gol attı. 170 gün sonra yeniden Kadıköy'e dönen milli futbolcu 2021- 22 sezonunda geldiği Fenerbahçe ile 2 sezonda 64 resmi maça çıkarken 19 gol-9 asiste imza atmıştı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun 170 günde döndü
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