Tanıdık rakipler!

EFA Uluslar Ligi'nde 2024- 25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Paris'te çekilen kuralarda Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti. Karşılaşmalar 5 Eylül - 19 Kasım 2024 tarihlerinde oynanacak. A, B ve C liglerinde yer alacak 16 takım, 4'erli 4 grupta mücadele edecek. 6 takımın yer alacağı D Ligi'nde ise ekipler 3'erli 2 grupta bulunacak. A Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 8 takım, çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak. B ve C Liglerindeki dört grup birincisi ile D Ligi'ndeki iki grup birincisi üst lige yükselecek. A ve B Liglerinde 4. olanlar küme düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.Grup 1: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, GürcistanGrup 2: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, YunanistanGrup 3: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan48. Olağan UEFA Genel Kurulu ve UEFA Uluslar Ligi Kura çekimi için Paris'te bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yöneticiler FIFA Başkanı Gianni İnfantino'yu ziyaret etti. Görüşmede UEFA Onursal Üyesi ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik de hazır bulunurken, Büyükekşi, "FIFA ile uyumlu bir iş birliği içinde çalışıyoruz. Türkiye'de gerçekleştirilebilecek uluslararası organizasyonları değerlendirdik. Türkiye'nin büyük organizasyon gücünü masaya yatırdık" dedi.