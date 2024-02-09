TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Hoffenheim, Oğuzhan Ertem’i istiyor

Trabzonspor'un 16 yaşındaki futbolcusu Oğuzhan Ertem ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, bordo mavili kulüp altyapısında forma giyen genç yeteneğin yakın çevresine ulaşarak durumu hakkında bilgi aldı.

Alman ekibinin, scoutları aracılığıyla takip ettiği 16 yaşındaki oyuncu için transfer teklifiyle Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor. Türkiye U16 takımında da forma giyen kanat forvet ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapan Oğuzhan Ertem'in Hoffenheim tarafından milli takımda oynadığı maçlarda izlenerek beğenildiği gelen bilgiler arasında... (Haber 61)



