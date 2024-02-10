Beşiktaş’ın Al Musrati transferinde Serdar Saatçı detayı

Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde Portekiz temsilcisi Braga'dan Al Musrati'yi kadrosuna katarken, Libyalı ön liberonun ikna edilmesinde takım arkadaşı olan eski Beşiktaşlı Serdar Saatçı'nın da rol oynadığı ileri sürüldü.



Siyah beyazlı yönetim, 27 yaşındaki futbolcu için Braga'ya kiralama teklifi yaptı. Portekiz ekibi ilk temasta buna yanaşmasa da yoğun pazarlıkların ardından Beşiktaş, karşı tarafı ikna etti.



Musrati'nin, Braga'dan takım arkadaşı olan eski Beşiktaşlı Serdar Saatçı'dan çok olumlu bilgiler aldığı, Serdar'ın "Hiç düşünme, hemen git" dediği ve bunun da kararında önemli olduğu öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu için Kartal, Braga'ya 1 milyon Euro kiralama ücreti verecek. 11 milyon Euro+2.5 milyon Euro bonuslar içeren zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Libyalı futbolcu, yıllık 2.5 milyon Euro maaş kazanacak. Sözleşmesi ise 3.5 yıllık...

Al Musrati, Beşiktaş tarihinin en çok bonservis ödemesi yapılan oyuncusu olarak kayıtlara geçti.