Eyüpspor’da Mustafa Pektemek ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor, tecrübeli golcüsü Mustafa Pektemek ile yollarını ayırdığını duyurdu. Eflatun sarılı takımın sosyal medya hesabınmdan "Teşekkürler Mustafa Pektemek" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Formamızı giydiği süre boyunca Eyüpspor'a kattıkları için Mustafa Pektemek'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz!"

17 MAÇTA 2 GOL ATTI

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen 35 yaşındaki forvet, Eyüpspor'da bu sezon çıktığı 17 maçta 252 dakika sahada kaldı ve 2 gol attı.

