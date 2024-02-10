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Giriş Tarihi: 10.2.2024 15:02

Eyüpspor'da Mustafa Pektemek ile yollar ayrıldı

Eyüpspor’da Mustafa Pektemek ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig takımı Eyüpspor'da transfer döneminin bitmesinin ardından bir ayrılık yaşandı. Eflatun-Sarılı takımdan yapılan açıklamada Mustafa Pektemek ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor, tecrübeli golcüsü Mustafa Pektemek ile yollarını ayırdığını duyurdu. Eflatun sarılı takımın sosyal medya hesabınmdan "Teşekkürler Mustafa Pektemek" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Formamızı giydiği süre boyunca Eyüpspor'a kattıkları için Mustafa Pektemek'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz!"

17 MAÇTA 2 GOL ATTI
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen 35 yaşındaki forvet, Eyüpspor'da bu sezon çıktığı 17 maçta 252 dakika sahada kaldı ve 2 gol attı.

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Eyüpspor'da Mustafa Pektemek ile yollar ayrıldı
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