Hikmet Karaman: Olumsuzluğu olumluya çevirecek kadro yapısına sahibiz

Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun ilk yarım saatlik bölümünde iyi oynayıp pozisyonlara girdiklerine ancak son vuruşlarının eksik olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"İlk 30 dakikayı müthiş oynayan takım son 10-15 dakikada hiç pozisyon yokken içeri 2-0 sıfır mağlup gittik. Tabii bu bizim için moral ve motivasyonun düştü. Ama ikinci yarı hem oyunu riske ederek hem de yaptığımız değişikliklerle maça iyi başladık. Penaltı olunca 3-0 oldu. 3-0'ın ardından gelmek kolay değil. Buna rağmen oyunu devam ettirmeyi sürdürdük. "

Karaman, çok güçlü bir kadro oluşturduklarını ancak bu oyuncuların antrenman yapıp bir araya gelmesi gerektiğine dikkati çekti. Dün gelen oyuncuları bugün maçta oynattıklarını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Fena da oynamadılar, iyi de mücadele ettiler. İki oyuncumuz daha yolda geliyor. Dolayısıyla 8 yeni oyuncuyu teknik ekip olarak bir an önce antrenmanlarda kaynaştırıp bir oyun planı, bir takım oyunu haline dönüştürmeliyiz. Bu da bizim görevimiz. Geldiğimizden beri hem beraberlik hem de almış olduğumuz mağlubiyetler var. Olumsuzluğu olumluya çevirecek kadro yapısına sahibiz. Bunu da çevireceğiz. Peş peşe kazanacağımız maçlar mutlaka gelecek."