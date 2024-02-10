SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya kaleye duvar ördü

Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü gibi iki önemli ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni savunma hattıyla çıktığı 5 resmi müsabakada kalesinde sadece 2 gol gördü. Bu iki gol de duran toptan geldi. Biri Samsunspor maçında Dominik Livakovic'in serbest vuruşta içeriden çevirdiği top olurken, diğeri ise Tolga Ciğerci'nin Ankaragücü formasıyla penaltıdan kaydettiği gol oldu. Yeni savunma oyuncularıyla Fenerbahçe, atak organizasyonundan kalesinde henüz gol görmedi.