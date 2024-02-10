SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya kaleye duvar ördü

Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü gibi iki önemli ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni savunma hattıyla çıktığı 5 resmi müsabakada kalesinde sadece 2 gol gördü. Bu iki gol de duran toptan geldi. Biri Samsunspor maçında Dominik Livakovic'in serbest vuruşta içeriden çevirdiği top olurken, diğeri ise Tolga Ciğerci'nin Ankaragücü formasıyla penaltıdan kaydettiği gol oldu. Yeni savunma oyuncularıyla Fenerbahçe, atak organizasyonundan kalesinde henüz gol görmedi.
SADECE TADIC KALDI
Bu arada Fenerbahçe'nin sol kanadı kırmızı alarm veriyor. Gaziantep FK deplasmanında darbeye bağlı bir sakatlık yaşayan Joshua King, önlem amaçlı kenara alındı. Norveçli futbolcunun sakatlığı ile ilgili bugün kontrollerin yapılacağı ve durumunun tespit edileceği öğrenildi. Kent'in de performansının beklentilerin uzağında olması nedeniyle sol kanatta Tadic tek isim olarak kaldı.