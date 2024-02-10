Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ümraniyespor deplasmanda Ahlatcı Çorum'u devirdi
Giriş Tarihi: 10.2.2024 11:35

Ümraniyespor deplasmanda Ahlatcı Çorum'u devirdi

AA
Ümraniyespor deplasmanda Ahlatcı Çorum’u devirdi

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti.

Ahlatcı Çorum FK 0 - 1 Ümraniyespor

Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Feridun Daldaş, Ömer Lütfi Aydın, Mahmut Gülle

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 90 Suat Kaya), Ologo, Toure, Ahmet İlhan Özek (Dk. 46 Ozan Sol), Atakan Akkaynak (Dk. 63 Eren Aydın), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Hakan Barış), Nalepa, Geraldo, Erkan Kaş, Ahmet Sağat (Dk. 70 Verheydt)
Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Muhammed Mert (Dk. 83 Melih Okutan), Ivan Saponjic (Dk. 55 Emrecan Bulut), Emre Demir (Dk. 69 Diniyev), Atalay Babacan (Dk. 55 Nassim Titebah), İlhami Sıraçhan Nas (Dk. 83 Onur Ayık), Uğur Kaan Yıldız, Glumac, Emre Kaplan, Popov, Cavare

Goller: Dk. 34 Cavare (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Glumac, Dk. 80 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 83 Übeyd Adıyaman, Dk. 90+2 Nassim Titebah (Ümraniyespor), Dk. 47 Atakan Akkaynak, Dk. 55 Hakan Barış (Ahlatcı Çorum FK)

ARKADAŞINA GÖNDER
Ümraniyespor deplasmanda Ahlatcı Çorum'u devirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA