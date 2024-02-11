Başka kapıya!

Ara transferde Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Serdar Dursun gibi önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, oyuncularına gelen teklifleri ise geri çevirdi. Sebastian Szymanski'yi Napoli resmen isterken Avrupa devlerinin yakın takibinde olan Ferdi Kadıoğlu için Arsenal girişimlerde bulundu. İsmail Yüksek ve Oosterwolde de sarı-lacivertlilerin transferde gözde olan oyuncuları arasında yer aldı.Bu ikili için toplamda 30 milyon Euro'luk teklif alındı. Olympique Lyon, İsmail'i renklerine bağlamak adına 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Oosterwolde için de Napoli 15 milyon Euro ile Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen yönetim ise tüm teklifleri geri çevirerek taliplilere, "Sezon sonunda gelin" mesajı verdi. İsmail'in kadroda tutulmasına Fred'in 8-9 maç kaçıracak olması da etkili oldu. Ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda Avrupa'ya gitme ihtimalinden dolayı sol bekte Oosterwolde ile devam etme görüşü ağır basıyor.Süper Lig'de Fenerbahçe, bugün düşme hattının hemen üzerinde yer alan Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Fred'in yanı sıra Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan Joshua King forma giyemeyecek. Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıkacak Bright Osayi- Samuel de bir diğer eksik. Öte yandan Kanarya'da Michy Batshuayi ve Alexander Djiku kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.