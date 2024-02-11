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Giriş Tarihi: 12.2.2024 07:22

Kocaeli kaçtı, Bolu yakaladı

AA
Kocaeli kaçtı, Bolu yakaladı

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Boluspor, konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Boluspor 1 - 1 Kocaelispor

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Oulare, Onur Ulaş, İskandarli (Dk. 62 Gigic), Tunahan Çiçek (Dk. 87 Berk Yıldız), Jefferson (Dk. 80 Diarrassouba), Avramovski, Batuhan İşçiler (Dk. 62 Ercan Coşkun), Anıl Koç
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 63 Amaral), Candeias, Beridze (Dk. 63 Kharaishvili), Atilla Turan (Dk. 80 Duhan Aksu), Mehmet Yılmaz, Vukovic, Sheidaev (Dk. 80 Cem Ekinci), Yusuf Abdioğlu, Barış Alıcı (Dk. 37 Kouakou),

Goller: Dk. 4 Beridze (Kocaelispor), Dk. 32 Posmac (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 13 Oğuz Kaan Güçtekin (Boluspor), Dk. 90 Yusuf Abdioğlu, Dk. 90 Gökhan Değirmenci (Kocaelispor)

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Kocaeli kaçtı, Bolu yakaladı
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