Messi’nin forma giymemesi 5.5 milyon $ zarar getirdi

Süperstar Lionel Messi'nin takımı Inter Miami'nin Hong Kong kampı baş ağrıttı. Arjantinli yıldızın, 4 Şubat'ta Hong Kong karmasıyla oynanan özel maçta forma giymemesi krize neden oldu. RTHK'nin haberine göre; organizatör şirket Tatler Asia, resmi kanallardan bilet alan seyircilere ücretlerinin yarısının iade edildiğini duyurdu. Hong Kong hükümeti, şehrin tanıtımına katkısı nedeniyle organizatör şirkete vermeyi taahhüt ettiği 2 milyon dolar teşvik ödeneğinin "Messi'nin en az 45 dakika oynaması" şartına bağlı olduğundan dolayı tahsil edemedi. Organizatör, etkinliği 5,5 milyon dolar (170 milyon TL) zararla kapattı.