Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Messi’nin forma giymemesi 5.5 milyon $ zarar getirdi
Giriş Tarihi: 11.2.2024

Messi’nin forma giymemesi 5.5 milyon $ zarar getirdi

Messi’nin forma giymemesi 5.5 milyon $ zarar getirdi
Süperstar Lionel Messi'nin takımı Inter Miami'nin Hong Kong kampı baş ağrıttı. Arjantinli yıldızın, 4 Şubat'ta Hong Kong karmasıyla oynanan özel maçta forma giymemesi krize neden oldu. RTHK'nin haberine göre; organizatör şirket Tatler Asia, resmi kanallardan bilet alan seyircilere ücretlerinin yarısının iade edildiğini duyurdu. Hong Kong hükümeti, şehrin tanıtımına katkısı nedeniyle organizatör şirkete vermeyi taahhüt ettiği 2 milyon dolar teşvik ödeneğinin "Messi'nin en az 45 dakika oynaması" şartına bağlı olduğundan dolayı tahsil edemedi. Organizatör, etkinliği 5,5 milyon dolar (170 milyon TL) zararla kapattı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Messi’nin forma giymemesi 5.5 milyon $ zarar getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA