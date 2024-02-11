Ne Altay, ne Erzurum güldü

Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Burak Olcar, Abdülhamit Söyler, Onur Gülter
Altay: Ozan Evrim Özenç, Salih Sarıkaya, Kuban Altunbudak, Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Caner Baycan (Dk. 68 Erdem Özcan), Ceyhun Gülselam, Murat Berkan Demir, Mehmet Gündüz (Dk. 90 Yusuf Tekin), Eren Erdoğan (Dk. 90+4 Murat Uluç), Nurettin Küçükdeniz (Dk. 68 Enes Yetkin)
Erzurumspor FK: Göktüğ Bakırbaş, Celal Hanalp (Dk. 67 Shala), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak (Dk. 26 Rosheuvel), Süleyman Koç, Sefa Akgün, Özgür Sert (Dk. 46 Batuhan Artarslan), Muhammed Furkan Özhan, Eren Tozlu
Sarı kartlar: Dk. 40 Süleyman Koç, Dk. 61 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 57 Kuban Altunbudak, Dk. 90+1 Murat Berkan Demir (Altay)