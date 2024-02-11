Sivasspor, Rizespor engelini tek golle geçti! Manaj atmaya devam ediyor

MANAJ GOL SAYISINI 16'YA YÜKSELTTİ

Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, Çaykur Rizespor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 16'ya yükseltti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde 8. kez 3 puan sevinci yaşadı. Yiğidolar, diğer 17 maçında ise 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.