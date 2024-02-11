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Giriş Tarihi: 11.2.2024 16:33 Son Güncelleme: 11.2.2024 16:42

Sivasspor, Rizespor engelini tek golle geçti! Manaj atmaya devam ediyor

İHA
Sivasspor, Rizespor engelini tek golle geçti! Manaj atmaya devam ediyor

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Sivasspor’un golcü futbolcusu Rey Manaj, Çaykur Rizespor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 16’ya yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, ligde bu sezonki 8. galibiyetini elde etti.

MANAJ GOL SAYISINI 16'YA YÜKSELTTİ

Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, Çaykur Rizespor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 16'ya yükseltti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde 8. kez 3 puan sevinci yaşadı. Yiğidolar, diğer 17 maçında ise 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1, 8. haftada deplasmanda Pendikspor'u 3-2, 10. haftada deplasmanda Alanyaspor'u 2-1, 15. haftada da deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yenmişti.

Yiğidolar, 17. haftada ise sahasında İstanbulspor'u 1-0, 18. haftada deplasmanda Kayserispor'u 3-1 ve 23. haftada da sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, 26. hafta maçında ise deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

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Sivasspor, Rizespor engelini tek golle geçti! Manaj atmaya devam ediyor
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