FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya için Alex Collado iddiası

Devre arası transfer dönemi bitmesine rağmen, Fenerbahçe için iddialar gelmeye devam ediyor... Sarı-Lacivertliler sezon sonu planlamasına şimdiden başladı. Kanat bölgesi için listesini oluşturan yönetim, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kanarya'nın bonservisi Real Betis'te olan ancak Suudi ekibi Al-Okhdood'da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Alex Collado'yu izlemeye aldığı iddia edildi.

Diario Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Real Betis'in kiralık yıldızı Alex Collado'ya yoğun ilgi gösteriyor. Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncuyla yaz transfer dönemi için anlaşma yapmak istiyor ve öncelikli hedef olarak belirledi. Fener'in Alex Collado'ya bir teklif yaparak kadrosuna katmasını Barcelona da yakından takip ediyor. Çünkü alınacak bonservis bedelinin yüzde 30'luk kısmı Katalan ekibine gidecek. 27 Temmuz 2023'te Barcelona'dan bedelsiz alınan Alex, 31 Temmuz 2023'te ise Al-Okhdood'a kiralandı.

SADECE 1 ASİST YAPTI

Bu sezon Suudi ekibinde, 18'i Pro Lig, 1'i ise Kral Kupası olmak üzere 19 maça çıkan Alex Collado, bin 475 dakika sahada kaldı. Collado, gol atamazken, 1 asist katkısı sağlayabildi. Genç oyuncunun Real Betis'teki sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. (Fotomaç)

