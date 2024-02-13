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Giriş Tarihi: 13.2.2024 14:46

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dybala derken El Shaarawy

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dybala derken El Shaarawy

Galatasaray ara transfer döneminde adı en çok anılan isim olan Dybala konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın bu bölge için başka bir yıldızı listesine aldığı ve sezon sonundan kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı öğrenildi.

Galatasaray devre arası transfer döneminin bitişinden sonra sezon sonu çalışmalarını başladı. Aslan kadrosuna flaş isimleri katmak istiyor. Bunun için planlarını yapan Sarı-Kırmızılı ekip flaş bir ismi gündeme aldı. Galatasaray, yeni sezonu da şampiyon tamamlamak istiyor. Ayrıca Cimbom, hücum hattına da takviye yapacak. Bu nedenle sarı-kırmızılı ekip Roma forması giyen Stephan El Shaarawy'yi listesine aldı.

Yıldız oyuncu için sezon sonu teklif yapılacak. Galatasaray, tecrübeli sol kanatın sözleşmesinin 2025'te bitmesini büyük bir avantaj olarak görüyor. El Shaarawy'nin güncel piyasa değeri 5 milyon Euro. Bu sezon 29 maça çıkan İtalyan futbolcu, bu mücadelelerde 3 gol 5 asist yaptı. (Fotomaç)

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dybala derken El Shaarawy
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