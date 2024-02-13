GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dybala derken El Shaarawy

Galatasaray devre arası transfer döneminin bitişinden sonra sezon sonu çalışmalarını başladı. Aslan kadrosuna flaş isimleri katmak istiyor. Bunun için planlarını yapan Sarı-Kırmızılı ekip flaş bir ismi gündeme aldı. Galatasaray, yeni sezonu da şampiyon tamamlamak istiyor. Ayrıca Cimbom, hücum hattına da takviye yapacak. Bu nedenle sarı-kırmızılı ekip Roma forması giyen Stephan El Shaarawy'yi listesine aldı.

Yıldız oyuncu için sezon sonu teklif yapılacak. Galatasaray, tecrübeli sol kanatın sözleşmesinin 2025'te bitmesini büyük bir avantaj olarak görüyor. El Shaarawy'nin güncel piyasa değeri 5 milyon Euro. Bu sezon 29 maça çıkan İtalyan futbolcu, bu mücadelelerde 3 gol 5 asist yaptı. (Fotomaç)

