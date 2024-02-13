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Giriş Tarihi: 13.2.2024 19:46

Manchester United'ın yüzde 25'inin satışına onay verildi

Manchester United’ın yüzde 25’inin satışına onay verildi

İngiltere Premier Lig yönetimi, Manchester United'ın yüzde 25'inin İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe'e satışına onay verdiğini duyurdu.

İngiltere Premier Lig yönetimi, Manchester United'ın yüzde 25'inin İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe'e satışına onay verdiğini duyurdu.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, satışa engel bir durumun olmadığı ve yönetim kurulunun işlemi onayladığı belirtildi.

Kulübün yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alan petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Ratcliffe, futbol operasyonlarının kontrolünde söz sahibi olacak.

71 yaşındaki Ratcliffe, Old Trafford Stadı'na yapılacak yatırımlar için de 236 milyon sterlinlik kaynak sağlayacak.

ABD'li Glazer ailesi, Manchester United'ı 2005 yılında 790 milyon sterline satın almıştı.

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Manchester United'ın yüzde 25'inin satışına onay verildi
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