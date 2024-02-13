Son dakika haberi: Fenerbahçe’de büyük soru işareti sona erdi! Ryan Kent’in lisansı çıkarılmadı...

16 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'de yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belli oldu.
Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; 14 yabancı bildirilen listede, sakatlığı sebebiyle sezon başında da lisansı çıkarılmayan Luan Peres'in dışında İngiliz oyuncu Ryan Kent de yer almadı.
Buna göre Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede yer alan isimler şu şekilde oluştu;
Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Alexander Djiku Leonardo Bonucci, Rade Krunic Fred, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Dusan Tadic, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi