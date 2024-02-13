Son dakika haberi: Fenerbahçe’de büyük soru işareti sona erdi! Ryan Kent’in lisansı çıkarılmadı...

16 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'de yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belli oldu.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; 14 yabancı bildirilen listede, sakatlığı sebebiyle sezon başında da lisansı çıkarılmayan Luan Peres'in dışında İngiliz oyuncu Ryan Kent de yer almadı.