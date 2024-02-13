Süper Lig ekiplerine Anthony Martial müjdesi

Manchester United'da Anthony Martial'in 9 yıllık macerası noktalanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcu takımdan ayrılıyor. Adı uzun süredir Süper Lig devleriyle de anılan Anthony Martial, 2023-24 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte takıma veda edecek.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Manchester United, Anthony Martial ile yeni sözleşme imzalamama kararı aldı. ManU, Martial'i 2015-16 sezonu başında Monaco'dan 60 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon geçirdiği sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. 2023-24'te şu ana dek toplam 19 maçta boy gösteren Martial 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.