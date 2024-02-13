Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig ekiplerine Anthony Martial müjdesi
Giriş Tarihi: 13.2.2024 11:06

Süper Lig ekiplerine Anthony Martial müjdesi

Süper Lig ekiplerine Anthony Martial müjdesi

Manchester United, adı yıllardır Süper Lig ekipleriyle anılan Anthony Martial'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

Manchester United'da Anthony Martial'in 9 yıllık macerası noktalanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcu takımdan ayrılıyor. Adı uzun süredir Süper Lig devleriyle de anılan Anthony Martial, 2023-24 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte takıma veda edecek.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Manchester United, Anthony Martial ile yeni sözleşme imzalamama kararı aldı. ManU, Martial'i 2015-16 sezonu başında Monaco'dan 60 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon geçirdiği sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. 2023-24'te şu ana dek toplam 19 maçta boy gösteren Martial 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig ekiplerine Anthony Martial müjdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA