Okan Buruk: "Hedefimiz bu maçı kazanarak bir sonraki maç için avantaj yakalamak"

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray yarın saat 20.45'te evinde Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü toplantıda sözlerine Erzincan'da yaşananlardan duyduğu üzüntüyü belirterek başladı.Avrupa'nın kendiler için önemli ve değerli olduğunu söyleyen Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde oynadık oradan Avrupa Ligi'ne geçtik. Amacımı maç maç düşünmek. İlk maçta sahamızdayız. Eski gibi gol averajı da ortadan kalktı. Bu da futbolun aslında bu tür maçlardaki önemi, zevkini artırdı. Sahamızda kazanarak devam etmek istiyoruz. Sahamızda kurduğumuz üstünlük, taraftarımızla birleşince neler yapabileceğimizi gösterdik. Hedefimiz bu maçı kazanarak bir sonraki maç için avantaj yakalamak. İyi bir takımla oynayacağız. Kendi liginde geçen sene şampiyon oldu. Ligde de lider durumdalar. Uzun bir aradan çıktılar. Yüksek tempoda, yoğun fikstürde oynadığımız maçlar oldu. Yüzde 100'ümüzle bu maça hazırız. Elimizden gelenin fazlasını yapıp kazanmak için her şeyi yapmak istiyoruz. Umarım ilk maçı kazanarak ikinci maça avantajı taşıyarak bu maçtan ayrılırız. İyi bir takım, zor bir rakip. İyi başlayıp maçın sonuna kadar iyi devam etmek zorundayız. Onu içerisinde sabra ihtiyacımız var. Oyuncularımıza güveniyorum" diye konuştu.Takım oyunu oynadıkları vurgulayan sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Ben başında olsam da oyuncularımızla, çalışanlarımızla, yönetimimizle birlikte bir performans sergiliyoruz. Bu performansta tabii ki inişiler, çıkışlar olabiliyor. Ana amacımız Galatasaray'ın başarısı. Camia olarak birliktelik sağlıyoruz. Son 1.5 sene de bu artarak ilerliyor. Ne zaman bunu yakalarsak saha içerisinde, dışarıda da net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu birliktelikle galibiyetler, başarılar, geçen sen şampiyonluk getirdi. Lig, TFF Süper Kupa, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi ile 4 tane kupayı kazanmayı hedefliyoruz. Gerçekleştirmek için bu birlikteliğe ihtiyacımız var. Stada gelen herkesin bizim oyunumuza katılmasını istiyoruz. Bu birlikteliği yakalamak için de etkili oyun ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Genel olarak hedefimiz her maçı kazanmak. Şampiyonlar Ligi'nde bunu oyun ve duruş olarak gösterdik. Sırada Avrupa Ligi ve kendi ligimiz var. Kazandıkça rekorlar geliyor ama burada kazanan her zaman Galatasaray oluyor" açıklamasında bulundu.Transfer dönemi zor geçtiğini belirten Okan Buruk, "Bu transfer dönemini güzel bir şekilde kapattık. Serge bugün geldi. Kadromuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Başkanımız, yönetimimiz bu anlamda bizim istediğimiz takviyeleri yaptı. Transferi daha erken bitirebilsek daha farklı bir şey olabilirdi. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Son 2 maçta bunu gösterdik. Takım olgusunu yakalamamız gerekiyor. Bence son 2 maçta bunu yakaladık. Kimin olup, olmadığı değil, oyun önemli. Çok geniş kadroya sahibimiz. 4 tarafta aynı şekilde mücadele edeceğiz. Sacha önemli bir oyuncuydu onun yerine oynayan oyuncularımız elinden geleni yapacak" dedi.Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'de bu hafta MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacakları maçın Eryaman Stadyumu'nda yapılacağını açıklamasının hatırlatılması üzerine Buruk, "Bakım çalışmaları ne kadar oldu bilmiyoruz. Gittiğimizde göreceğiz. Futbol Federasyonu'nun sorumluluğuna olan bir şey. Süper Lig'in marka değerini koruyacak olan Futbol Federasyonu. Oynanmayı uygun gördüler. Maça çıktığımızda Futbol Federasyonu'nun doğru karar verip vermediğini net bir şekilde göreceğiz. Sahayı düşünmeden nerede oynasak, kumda da toprakta da oynasak, kazanmak için oynayacağız. Sahanın düzeltileceğini düşünüyorum. Burada bütün sorumluluk Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Olumsuz bir şey olursa federasyonun hatalarından biri olacak" değerlendirmesinde bulundu.Okan Buruk son olarak sakatlıktan dönen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı için ise, "İki gün takımla tamamen antrenmanlara çıktı. Şu anda oynayabilecek durumda" dedi.