Son dakika haberi: Fernando Santos, Aboubakar için kararını verdi!

Beşiktaş'ta Kayserispor deplasmanında bırakılan iki puanın hayal kırıklığı yaşanıyor.

Üçüncülük yarışındaki en ciddi rakibi Trabzonspor'u yendikten sonra kupada Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükselen Kartal, Kayseri'de hem futbol hem de skor olarak beklentilere yanıt veremedi. Siyah-beyazlı takım ligde üçüncü sırayı Trabzonspor'a kaptırırken özellikle hücumda varlık gösteremedi.