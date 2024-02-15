Beşiktaş’ın yeni transferi Al-Musrati’den Fenerbahçe itirafı!

Al-Musrati'nin açıklamaları şöyle:

"Beşiktaş'ta olduğum için mutluyum. Türkiye'nin en büyük takımlarından biriyim. Takımımla birlikte en üst seviyede olmayı hedefliyorum. Transfer dönemi bitmeden 4-5 gün kadar önce Fernando Santos ile görüştüm. Bana Beşiktaş'ı anlattı. Hocadan duyduğum şeyleri beğendim ve buraya gelme kararı aldım."

"Serdar Saatçı ile konuştum. Bana kulüple ilgili her şeyi anlattı. Çok mutlu olacağımı söyledi. Taraftardan bahsetti. Deplasmanda oynadığımız maçta ilgiyi gördüm."

"Herkese Musrati'nin kim olduğunu göstermem gerekiyor. Beni Portekiz'den bilenler vardır ama hedefim kulübümle birlikte en üst sırada olmak, özellikle gelecek sene zirve mücadelesi vermek ve Şampiyonlar Ligi'nde olmak olacak."

"Zor bir dönemde geldiğimi biliyorum. Büyük bir geçmişe sahip olan bir kulüpteyim. Bunu maçlarda ve idmanlarda takım arkadaşlarımın kalitesinden belli oluyor. Yapmamız gereken daha profesyonel olmak. Burada her şeye sahibiz."

FENERBAHÇE İTİRAFI

Al-Musrati, Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisi hakkında sorulan soruya şöyle cevap verdi:

"Geçen yaz bazı temaslar oldu. Braga bu teklifleri kabul etmedi. Şampiyonlar Ligi'nde oynamamı istemişlerdi. Bu transfer döneminde satışa sıcak baktılar."