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Giriş Tarihi: 16.2.2024 16:11

Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

AA
Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında dün Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk eden ve sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, MKE Ankaragücü maçı öncesi ilk çalışmasını ara vermeden gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
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