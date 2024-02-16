Kylian Mbappe’nin yerine Victor Osimhen

PSG'de Kylian Mbappe defteri kapanıyor. Fransız yıldız ayrılık kararı aldığını PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye bildirdi. Bunun üzerine PSG forvet arayışlarına derhal başladı. Kylian Mbappe'nin boşluğunu sansasyonel bir transferle doldurmak isteyen PSG'nin hedefinde birçok yıldız bulunurken, listenin ilk sırasında Victor Osimhen yer alıyor.

Nicolo Schira'nın geçtiği habere göre PSG, Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile görüşmelere başladı. Victor Osimhen'in sözleşmesinde "130 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunuyor. 25 yaşındaki Nijeryalı golcü, 2023 yılının sonunda Napoli ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Bu sezon Serie A'da 13 maça çıkan Osimhen 7 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.

