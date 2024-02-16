Luka Modric’in yeni adresi Inter Miami olacak gibi

Luka Modric 2012 yılında kapısından içeri girdiği Real Madrid'e veda etmeye hazırlanıyor. İspanyol deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve bu sezon düzenli forma şansı bulamayan Hırvat yıldız, takımdan ayrılıyor. İspanyol basınında yer alan haberlerde Real Madrid'in Luka Modric ile sözleşme yenilemeyeceği ve 38 yaşındaki futbolcuya sezon sonunda teşekkür edileceği belirtildi. Modric'in yeni durağının neresi olacağı merak konusu. Hırvat yıldızın adı bir süredir Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal ve Al-Nassr ile anılıyordu.

Öte yandan deneyimli futbolcunun tercihini Suudilerden yana kullanmayacağı İspanyol basınında yer aldı. Haberlere göre Modric'in yeni adresi ABD olacak. 38 yaşındaki futbolcu için Inter Miami takımı ön plana çıkarken, oyuncuya MLS ekibinin önereceği maaşın, Suudilerin teklifinin çok da altında kalmayacağı vurgulandı. Real Madrid formasıyla toplam 515 maça çıkan Luka Modric 38 gol ve 83 asistlik skor katkısı verdi. 2018 yılında Ballon d'Or'u kazanan Luka Modric, Real Madrid ile 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 23 kupa kazandı.