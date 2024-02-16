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Giriş Tarihi: 16.2.2024 10:09

Nicolo Zaniolo'dan haber var! Sezon sonunda geri dönüyor...

Nicolo Zaniolo’dan haber var! Sezon sonunda geri dönüyor...

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya opsiyonlu şekilde kiraladığı İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri dönecek.

Galatasaray'ın yaklaşık 30 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, Premier Lig'de beklentilerin bir hayli uzağında kaldı.

İngiliz basını, son 10 haftada sadece 62 dakika forma giyen İtalyan futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'a döneceğini iddia etti.

Premier Lig'de 20 maçın kadrosuna girip 7'sinde ilk 11 oynayan ve 9'unda sonradan oyuna dahil olan Zaniolo, 4 karşılaşmayı kulübede tamamladı.

24 yaşındaki futbolcu, 4 maçta ise kadroya alınmadı. Son 10 haftada ilk 11'e giremeyen Zaniolo, bu dönemde 6 maçta toplam 62 dakika forma giydi.

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Nicolo Zaniolo'dan haber var! Sezon sonunda geri dönüyor...
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