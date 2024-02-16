Nicolo Zaniolo’dan haber var! Sezon sonunda geri dönüyor...

Galatasaray'ın yaklaşık 30 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, Premier Lig'de beklentilerin bir hayli uzağında kaldı.
İngiliz basını, son 10 haftada sadece 62 dakika forma giyen İtalyan futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'a döneceğini iddia etti.
Premier Lig'de 20 maçın kadrosuna girip 7'sinde ilk 11 oynayan ve 9'unda sonradan oyuna dahil olan Zaniolo, 4 karşılaşmayı kulübede tamamladı.
24 yaşındaki futbolcu, 4 maçta ise kadroya alınmadı. Son 10 haftada ilk 11'e giremeyen Zaniolo, bu dönemde 6 maçta toplam 62 dakika forma giydi.