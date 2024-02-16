TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına’da rota Güney Amerika

Yeni sezon için transfer hazırlıklarına planlı ve programlı devam eden Trabzonspor, scout ekipleri ile Arjantin ve Brezilya'da harıl harıl çalışıyor. Futbolcu izleme komitesinden görevli iki kişinin bu ülkelere gideceği ve Güney Amerika'da belirli bir süre kalarak önceden belirlenen oyuncu listesindeki isimleri inceleyeceği öğrenildi.

Trabzonspor'un gelecek sezon için kadro planlamasında önemli bir değişim hedeflendiği ve birçok bölge için oyuncu izleneceği belirtildi. Ara transfer dönemini sadece sağ bek Meunier'i kadroya katarak tamamlayan Trabzonspor'un sezon sonunda stoper, orta saha, kanat ve forvet hattına takviyeler yapması bekleniyor.