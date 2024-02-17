Biri bizi gözetliyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) ortak projesi olan yabancı gözlemci uygulaması dün oynanan Kasımpaşa- Fatih Karagümrük maçıyla birlikte yürürlüğe girdi. Uygulamanın detayları ise şöyle: UEFA'da görevli olan 10 üst düzey yabancı gözlemcinin her biri, her hafta bir karşılaşmada görevli olacak ve müsabakaları kendi ülkelerinde televizyondan izleyecek.Ayrıca hangi maçları takip edecekleri kamuoyu ile paylaşılmayacak.Sezon sonuna kadar yabancı gözlemcilerin hakem performanslarına etkileri üzerine veriler toplanacak. Bunun ışığında yapılacak değerlendirme sonucunda gelecek sezona dair uygulamaya yönelik iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.