Fahrudin Ömerovic: Beşiktaş zor bir rakip, kolay maç olmayacak

Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Fahrudin Ömerovic, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü karşısında aldıkları galibiyetle moralli olduklarını söyledi.

Seyirci desteğiyle alınan galibiyetin devamını dileyen Ömerovic, "Beşiktaş zor bir rakip, kuvvetli bir takım. Kolay maç olmayacak. İyi sonuca odaklanmamız gerekiyor. İnanıyorum ki bu gidişatı bu maçla da devam ettiririz. Kolay olmayacak ama ilk önce inanmak lazım. Ondan sonra zaten sahadaki duruşumuzu en iyi şekilde göstermek zorundayız. Zaten her maç bizim için final gibi. Onun için rakip Beşiktaş ya da başka bir takım, hiç önemli değil. Önemli olan bizim takım bu durumda nasıl cevap verecek? İnanıyorum ki bu maçtan da iyi bir sonuç alırız" diye konuştu.

Yeşil-beyazlı takımın stoperi Filip Damjanovic de Beşiktaş maçının zor bir karşılaşma olacağına değinerek, "En son aldığımız galibiyetten sonra burada bize bir ivme kazandırmasını hedefliyoruz. Genel anlamıyla baktığımızda hazır hissediyoruz. Rahat bir ortam olmasını umut ediyoruz. Çünkü son maçımızdan galibiyetle ayrıldık" dedi.

Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışması ve 5'e 2 oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.