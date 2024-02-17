Hansa Rostock - Hamburg maçında görülmemiş protesto!

Almanya 2. Bundesliga 22. hafta mücadelesinde Hansa Rostock ile Hamburg arasında Ostseestadion Stadyumu'nda oynanan karşılaşma maçın henüz taraftarların yapmış olduğu ilginç bir protesto sonrası durdu.
SAHAYA SİS ÇIKARTAN ARABALAR ATILDI
Karşılaşmanın 9. dakikasında sahaya uzaktan kumandalı sis çıkartan arabalar atıldı ve maç durdu. Görevliler sahaya atılan iki uzaktan kumandalı arabayı tekmeleyerek saha dışına attı. Öte yandan uzaktan kumandalı araçların sahadan çıkarılmasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti. (Görüntüler Tivibu Spor'dan alınmıştır)